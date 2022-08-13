Ekonomi

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Moodys Türkiye Kredi notu

HABER MERKEZİ

Moody’s, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini, kredi notunun düşürülmesine neden olarak gösterdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğini kaydetti.

Kuruluş, Türkiye'nin cari işlemler açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6'sına yakın olacağını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce beklenenden üç kat daha fazla olacağını tahmin ediyor.

Analist Kathrin Muehlbronner ve Alejandro Olivo yaptığı açıklamada, yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz tamponlarını yenilemek için giderek alışılmışın dışında önlemlere başvurmak zorunda kaldığını belirtti.

Analistler açıklamada, "Giderek artan karmaşık düzenleyici, mali ve makro ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı geri getirmede etkili olması pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Kuruluş, 27 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadığını açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv