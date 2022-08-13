Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

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Moody’s, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini, kredi notunun düşürülmesine neden olarak gösterdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğini kaydetti.

Kuruluş, Türkiye'nin cari işlemler açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6'sına yakın olacağını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce beklenenden üç kat daha fazla olacağını tahmin ediyor.

Analist Kathrin Muehlbronner ve Alejandro Olivo yaptığı açıklamada, yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz tamponlarını yenilemek için giderek alışılmışın dışında önlemlere başvurmak zorunda kaldığını belirtti.

Analistler açıklamada, "Giderek artan karmaşık düzenleyici, mali ve makro ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı geri getirmede etkili olması pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Kuruluş, 27 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadığını açıklamıştı.