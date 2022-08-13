Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir

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New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Salman Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın dün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve konuşamadığı bilgisini paylaştı.

Wylie, "Haberler iyi değil" diyerek yaptığı açıklamada, Rüşdi'nin durumu hakkında "Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş" ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.

SALMAN RÜŞDİ'YE SALDIRI BÜYÜK YANKI YARATTI

Öte yandan Rüşdi'ye yapılan saldırıya ilk tepki Rüşdi'nin vatandaşı olduğu İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson'dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Salman Rüşdi'nin, savunmaktan asla vazgeçmememiz gereken bir hakkı ifa ederken bıçaklanmış olmasından dolayı dehşete düştüm. (...) Hepimiz onun iyi olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'nun Demokrat Partili üyesi Chuck Schumer de mesajında, "Bu saldırı şok edici ve dehşet vericidir. Bu ülkemiz ve Chautauqua Enstitüsü için büyük önem taşıyan iki temel değere, ifade ve düşünce özgürlüğüne bir saldırıdır" dedi.

Schumer, "Umarım Bay Rüşdi hızla ve tamamen iyileşir ve fail bunun hesabını verir ve adalete hesap verir" şeklinde konuştu.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'den yapılan açıklamada ise, "PEN Amerika’nın eski başkanı Salman Rüşdi bugün New York'taki Chautauqua Enstitüsü'nde konuşma yapmadan hemen önce saldırıya uğradı. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz" denildi.

New York Valisi Kathy Hochul mesajında, "New York Polisi'ne ve ilk yardımda bulunanlara, yazar Salman Rüşdi'ye yapılan saldırının ardından verdikleri hızlı tepki için teşekkürler. Düşüncelerimiz bu korkunç olayın ardından Salman ve onu takip eden sevdikleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin iş dünyası bakanı Kwasi Kwarteng da Twitter'da yaptığı açıklamada "İfade özgürlüğü -sözde ve yazıda- demokratik bir toplumun temelidir ve el üstünde tutulmalıdır. Rüşdi'nin dediği gibi yazıyı olduğu kadar yazarı da korumamız gerekiyor. Umarım iyileşir" mesajını paylaştı.

Hint asıllı 75 yaşındaki İngiliz yazar Rüşdi'nin ölüm tehditleri almasına neden olan ve birçok Müslüman tarafından dine hakaret olarak görülen "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı İran'da 1988 yılından bu yana yasaklanmış durumda.

Kitabın yayımlanmasından bir yıl sonra İran lideri Ali Humeyni, Rüşdi'nin ölümünü talep eden bir fetva yayınlamıştı. İran ayrıca, Rüşdi'yi öldürenlere 3 milyon dolardan fazla ödül teklif etmişti. İran daha sonra bu kararı geri çekmiş ve Rüşdi son yıllarda daha rahat bir hayat yaşamaya başlamıştı. (Kaynak: New York Times, Reuters, DW)