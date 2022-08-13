Diyarbakır esnafı: Yüksek maaliyetler nedeniyle iş yapamıyoruz

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır esnafı, yüksek faturalar nedeniyle aşırı sıcaklara rağmen klimaları açamıyor.

Hayat pahalılığının giderek arttığını ve işçilik maaliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Diyarbakır esnafı, “Maaliyetlerimiz kiramızdan daha fazla” diyor.

K24’e konuşan esnaf Fırat Solgun, “Önceden aylık giderimiz 6-7 bin liraydı. Şimdi ise 15-18 bin lira arasında. Fatura korkusundan klimaları açamıyoruz; zaten müşteri de az” ifadelerini kullanıyor.

Solgun, “Dükkanın kirasını zor ödüyoruz” diye vurguluyor.

K24’e konuşan bir Diyarbakırlı esnaf da, “Burası bir fabrika değil, 40 metrekarelik bir mağaza” diyerek, şunları kaydediyor:

“Işıkları açıp mallarımızı sunmamalı mıyız? Mağazalar aydınlık olmalı, müşteriler gelip rahatlıkla her şeyi görebilmeli. 5 kuruş kâr ediyorsak 5 kuruşu da cebimizden ödüyoruz. Eskiden 5 bin lira olan aylık harcamalarımız şimdi 10 bin lira.”

2013'TE ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİNDE ZİRVE KAYDEDİLMİŞTİ

1986-2020 döneminde idare tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 70,4 milyar doları buldu. Türkiye'nin özelleştirme gelirlerinde 2013 yılında 12,5 milyar dolarla en yüksek seviye kaydedilmişti. 2013'te özellikle elektrik dağıtım şirketleri ve hidroelektrik santralleri özelleştirmeleri öne çıkmıştı.

2013 yılının ardından kademeli olarak gelirlerde bir düşüş yaşanmıştı.

Konu hakkında K24’e değerlendirmelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Sorgül Aytek Avşar, “Bu bir kamu hizmeti, fakat devletin elinde değil. Bu uygulamalar aynı zamanda özel şirketlerin vicdanına bırakılmış durumda. Şirketlerin faturaları çok yüksek. Devlet kurumları, işin yönetimini şirketlerin elinden almalı ve yeniden kamu hizmeti olarak dağıtmalıdır” şeklinde konuştu.

Bu arada Diyarbakır’da 15 metrekarelik bir dükkanın son 3 aylık üç elektrik faturası şu şekilde: Haziranda 1563 TL, temmuzda 2700 TL, ağustosta ise 3700 TL.

Esnaf, her ay artan faturalar nedeniyle bu yükün altından kalkamayacağını söylüyor.

ENFLASYON 24 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımlamıştı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 79,6; aylık enflasyon ise yüzde 2,37 olmuştu. Veriler yıllık enflasyonda yükseliş serisinin 14. aya ulaştığını göstermişti.

Tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,60 artış kaydetti.

Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

EN HIZLI ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yıllık bazda en hızlı artış yaşayan ana harcama grubu yüzde 119,11 ile ulaştırma olmuştu. Ulaştırma grubunu yüzde 94,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 88,35 ile ev eşyası takip etmişti.