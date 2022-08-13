KDP: Erken seçim üzerine anlaşmaya varılabilir

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro, Irak’taki siyasi krizle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Politbüro, Irak’taki tüm tarafları başarılı bir diyalog için vakit kaybetmeden gerekli ve ciddi adımları atmaya çağırdı.

Açıklamada, Irak’taki siyasi durumun iyileştirilmesi için tüm tarafların kabul etmesi halinde erken seçime gidilebileceği ve bu konuda anlaşmaya varılabileceği kaydedildi.

KDP Politbüro’nun açıklamasında, “Irak'taki tüm siyasi liderleri, ülkenin bekası için sorumluluk almaya ve Irak'ı karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tüm taraflara, olası seçimlerin nihai sonuçlarını olduğu gibi kabul etmeye ve Irak'ta önceki seçimlerin deneyimlerini tekrar etmemeye söz verme çağrısında bulunuldu.

En son dün, Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, Yeşil Bölge önünde toplanarak Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarının oturma eylemine karşı “anayasa ve düzeni koruma” gerekçesiyle gösteri düzenlemişti.

SADR YANLILARI, PARLAMENTO BİNASINI BASMIŞTI

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamento ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.