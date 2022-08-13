Politika

İran güçleri 18 yaşındaki Kürt kolberi öldürdü

İran rejim güçlerinin Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Kirmaşan kentinde açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Kürt kolberin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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kürdistan İran güçleri Kürt kolber Saldırı Kirmaşan

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, İran rejim güçleri Kirmaşan’daki Şeyh Sile sınırında Kürt kolberlere saldırdı.

Hengaw’ın raporunda İran güçlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Muhammed Nadiri’nin Kirmaşan kentine bağlı Newsûd ilçesindeki Selas Bawecani nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Rapora göre Nadiri, Kürdistan Bölgesi’nden evine dönüyordu.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

 

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