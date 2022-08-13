Politika

Ukrayna'dan tahıl taşıyan bir gemi İtalya'ya ulaştı

Ukrayna'dan yola çıkan yaklaşık 13 bin ton mısır yüklü Malta bandıralı "Rojen" isimli gemi, varış yeri olan İtalya'nın Ravenna Limanı'na ulaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Ukrayna italya tahıl gemi

HABER MERKEZİ

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemiler, varış limanlarına ulaşmaya başladı.

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta hareket eden Malta bandıralı gemi, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle biraz gecikmeli olarak gece geç saatlerde İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Ravenna Limanı'na ulaştı.

Geminin limana yanaşmasının ardından İtalya Gümrük Ajansının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, geminin getirdiği mısırda herhangi bir kimyasal tehdit ya da radyasyon olup olmadığını anlamak için kargo bölümündeki mısırdan bazı örnekler aldı. Örneklere yapılacak test sonuçlarının ardından gemideki yükün boşaltılacağı öğrenildi.

Gemide, çoğu hayvan yemi olarak kullanılmak üzere, yaklaşık 13 bin ton mısır bulunduğu kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, geminin yükünü boşaltma işi 16 Ağustos'a kadar sürecek.

Bu arada söz konusu gemi, tahıl koridoru anlaşmasından sonra İtalya'ya ulaşan ilk gemi oldu.

İtalya'ya ilerleyen günlerde Ukrayna'dan soya fasulyesi ve ham ayçicek yağı taşıyan başka gemilerin de ulaşması bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv