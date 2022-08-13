Başbakan’dan Suudi’deki terör saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Dün Cidde'de yaşanan intihar saldırısını şiddetle kınıyorum” dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşüncelerimiz bu hain saldırıda yaralananlarla birlikte. Teröre karşı Suudi Arabistan Krallığı'nın ve bölgenin bir bütün olarak yanındayız.”

SUUDİ: ARANAN TERÖRİST CİDDE’DE KENDİSİNİ HAVAYA UÇURDU

Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, terör listesinde yer alıp aranan bir kişinin Cidde’de güvenlik güçleri tarafından etrafı sarıldıktan sonra kendisini havaya uçurduğunu açıkladı.

Devlet Güvenlik Başkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çarşamba akşamı meydana gelen olay sonucu bir sivil ve üç güvenlik görevlisi yaralandı.

Söz konusu açıklamaya göre, aranan 9 kişiden oluşan bir liste güvenlik makamlarına ulaştı. Devlet Güvenlik Başkanlığı’ndaki yetkili makam, listede 4. sırada yer alan Abdullah bin Zayed Abdurrahman el-Bakri eş-Şehri’yi bulmayı başardı.

Şehri, Çarşamba akşam saat 22.00’da Cidde şehrindeki Samer mahallesine kadar izlendi.

Güvenlik güçleri gözaltına almak üzere etrafını çevirdiğinde, Şehri üzerinde bulunan patlayıcı kemerle kendisini havaya uçurdu.

Şehri patlama sonucu ölürken, Pakistan uyruklu bir sakin ve 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar gerekli tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Devlet Güvenlik Başkanlığı, ülke güvenliği ve istikrarının yanı sıra topraklarındaki vatandaşlar ve sakinlerinin güvenliğine zarar vermeye yeltenebilecek herhangi biriyle mücadeledeki kararlılığı vurguladı.

Başkanlık, tüm bunlara yeltenecek kişilerin ise, caydırıcı ceza alma konusunda güvenlik görevlilerinin elinden kurtulamayacağının altını çizdi.