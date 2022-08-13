Dalkurd düşme hattında

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İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin 19’uncu haftasında konuk ettiği Örgryte’ye 2-1 mağlup oldu.

Dalkurd mücadelenin ilk yarısını Süleman Zurmati’nin 15’inci dakikada attığı golle Örgryte karşısında 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayan Dalkurd, Örgryte’den Isak Dahlqvist’in 48’inci dakikada attığı golüne engel olamadı ve durum 1-1 oldu.

Viktor Lundberg’le 58’inci dakikada bir gol daha bulan Örgryte, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 18 puanda kalan Dalkurd, haftayı averajla Västerås’ın gerisinde 15’inci sırada ve düşme hattında bitirdi.

Geçtiğimiz hafta 17 puanla düşme hattındaki Örgryte ise bu galibiyetle puanını 20’ye çıkartarak 11’inci sıraya yükseldi.

Dalkurd, geçtiğimiz geçen hafta Halmstad deplasmanında 3-1 mağlup olmuştu.