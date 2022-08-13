İngiltere'den Türkiye’ye seyahat uyarısı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için kalabalık bölgelerden uzak durulması ve olası bir terör saldırısına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan tatilciler için bir güncelleme yayınladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde, Dersim, Diyarbakır, Kilis ve Hatay illerine seyahat edilmesinin önerilmediği bilgisi paylaşıldı. Şırnak ve Hakkari illerine de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

'SALDIRI GİRİŞİMİ OLASILIĞI ÇOK MUHTEMEL'

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin büyük çoğunluğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilse de, İngiliz vatandaşlarından etraflarına karşı tetikte olmaları istendi ve turistik, kalabalık yerlerde bulunmamaları tavsiye edildi. Bakanlık, terör gruplarının Türkiye’de saldırı girişiminde bulunma olasılığının 'çok muhtemel' olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklama metninde, “Durum, şu an daha önceye göre daha sakin. Ancak Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin etkisi hala hissediliyor. Bazı kısıtlamalar devam etse de, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Kürt illeri ve ülkenin en kalabalık şehirleri İstanbul ve Ankara’nın tehlikede olabileceği belirtildi.