Politika

Sadr Hareketi’nden milyonluk gösteri çağrısı

Sadr Hareketi, tüm vilayetlerden Bağdat’a gelinmesi ve milyonluk gösteri yapılması çağrısında bulundu.
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Irak Sadr Hareketi Mukteda es-Sadr Koordinasyon Çerçevesi Yeşil Bölge gösteri

HABER MERKEZİ

Twitter’dan Sadr Hareketi adına açıklamalar yapan ve ‘Liderin Bakanı’ sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, Sadr Harekti lideri Mukteda es-Sadr’ın son mesajını paylaştı.

Açıklamada, göstericilerin ikiye ayrıldığı kaydedilerek, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara çağrı yapılarak, Irak’ın yolsuzluk, zulüm, milisler ve iktidar partilerinden kurtarılması istendi.

Tüm Irak kentlerinden Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye gelinmesi ve milyonluk gösteriye katılım sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, reforma destek olunması talep edildi.

Açıklamada, Irak’ın ıslah/reform ülkesi olduğu ve yolsuzluk ve yolsuzlukçuların ülkesi olmadığı vurgulandı.

Sadr Hareketi, Bağdat'taki gösterilerini sürdürürken, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini istiyor.

Koordinasyon Çerçevesi de dün Yeşil Bölge'nin önünde oturma eylemine başlamıştı.

 

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