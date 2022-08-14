Beyaz Saray: Salman Rüşdi'ye yapılan saldırı dehşet verici

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yazar Salman Rüşdi'ye yönelik saldırıyla ilgili Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklamada "Ülkemiz ve dünya, yazar Salman Rüşdi'ye karşı kınanması gereken bir saldırıya tanık oldu. Bu şiddet eylemi dehşet verici" ifadesini kullandı.

Sullivan açıklamanın devamında, "ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetimindeki hükümet olarak hepimiz onun bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Chautauqua Enstitüsündeki konferans salonunda ilk müdahalesi yapılarak yakın bölgedeki UPMC Hamot Surgery Center'da ameliyata alınan Rüşdi'nin tedavisi hala aynı hastanede devam ediyor.

Hint kökenli İngiliz vatandaşı Salman Rüşdi'yi bıçakladığı söylenen California doğumlu Hadi Matar, Associated Press'in bildirdiğine göre, New York'ta çıkarıldığı ilk mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu iddia etti.

Fairview'de ikamet eden Matar, mahkemede elleri önden kelepçeli şekilde hakim karşısına çıkarıldı.

Gözaltında tutulmaya devam edilen zanlı için bir kefalet miktarı belirlenmedi.