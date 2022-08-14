Politika

DAİŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı

DAİŞ Kerkük’te bir köye düzenlediği saldırı sonrası, köyden bir çocuğu kaçırdı.
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Kerkük
Kerkük
kürdistan Kerkük Dakuk DAİŞ saldırı

HABER MERKEZİ

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, DAİŞ mensuplarının Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı El-Sumud köyüne saldırı düzenlediğini açıkladı.

DAİŞ’lilerin saldırıda köy muhtarı Hasan Abdullah'ın evini de bombaladığını aktaran Nuri, binanın büyük hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını ifade etti.

Nuri, DAİŞ’lilerin daha sonra köyden 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırdıklarını ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinemediklerini belirtti.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini belirten Nuri, kaçırılan çocuğun kurtarılması için bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.

DAİŞ, 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar’ın tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Buna rağmen DAİŞ'in söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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