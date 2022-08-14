Politika

İsraillileri taşıyan otobüse saldırı: 7 yaralı

Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
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ortadoğu İsrail saldırı Kudüs

HABER MERKEZİ

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa yakınında bir otobüse ateş açılması sonucu yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayın ardından bölgenin kapatıldığı ve saldırının sorumlularının arandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, otobüs saldırısında 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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