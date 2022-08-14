Politika

Koordinasyon Çerçevesi heyeti Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

Koordinasyon Çerçevesi’nden bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağı bildirildi.
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kürdistan Koordinasyon Çerçevesi Hadi Amiri Mesud Barzani

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Hadi Amiri başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyeti Kürdistan Bölgesi’ne gelerek Başkan Mesud Barzani’yle görüşecek.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu ve son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Hadi Amiri dün de Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’yle bir araya gelerek, yeni cumhurbaşkanının seçilmesi ve hükümet kurma çalışmalarını görüştü.

Irak’ta 2021 Ekim ayında yapılan genel seçimler sonrası halen yeni hükümet kurulabilmiş değil.

Mukteda es-Sadr yanlılarının başlattığı gösteriler ise sürüyor.

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