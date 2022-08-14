Politika

136 Afgan göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

136 Afganistan göçmenin Erzurum’dan ülkelerine geri gönderildiği bildirildi.
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kürdistan erzurum Afganistan göçmen

HABER MERKEZİ

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nden Afganistanlı 136 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Erzurum'dan son 5 gün içerisinde yapılan 3 charter seferiyle toplamda 496 Afganistanlı düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 266 Afganistan, 1192 Pakistan ve 326 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 784 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. (Kaynak: AA)

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