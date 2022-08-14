Politika

Sunak: İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak sınıflandırılsın

Eski İngiltere Hazine Bakanı ve Başbakan adayı Rishi Sunak, Salman Rüşdi’nin New York’ta bıçaklanmasının ardından İngiltere’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak sınıflandırması gerektiğini söyledi.
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Rishi Sunak, İngiltere’de başbakanlık yarışındaki adaylardan biri (Foto: AFP)
Rishi Sunak, İngiltere’de başbakanlık yarışındaki adaylardan biri (Foto: AFP)
avrupa Rishi Sunak Salman Rüşdi İran Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ

The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere’de başbakanlık yarışındaki adaylardan biri olan Rishi Sunak, Hindistan doğumlu İngiliz-ABD vatandaşı yazar Salman Rüşdi’ye yönelik saldırının İran’ın oluşturduğu tehdide ilişkin “Batı için bir uyarı’ olması gerektiğini vurguladı.

Bu olayın İran Devrim Muhafızları’na yasak getirme ihtiyacını güçlendirdiğini belirten Sunak, ayrıca İran’a yönelik yaptırımları kaldıran nükleer anlaşmanın ‘çıkmaz bir noktaya’ girebileceğine de dikkat çekti.

İRAN’NIN MUHAFAZAKAR MEDYASINDAN SALDIRGANA ÖVGÜ

İran’da muhafazakar medya, Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle 1989 yılında hakkında ölüm fetvası verilen yazar Selman Rüşdi’yi New York’ta bıçaklayan saldırgana övgüde bulundu.

Konferans vermek üzere sahneye çıktığı sırada boynu ve karnından bıçaklanan Rüşdi’ye yönelik saldırıya ilişkin İran’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Doktorlar tarafından bugün erken saatlerde solunum cihazını çıkarılan Rüşdi konuşmaya başladı.

Rüşdi’yi bıçaklayan 24 yaşındaki Lübnan asıllı ABD vatandaşı Hadi Matar, New York’ta çıkarıldığı mahkemede öldürmeye teşebbüs suçlamasını reddetti.

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