4 günlük elektrik faturası için 7 dana sattı

HABER MERKEZİ

Elazığ'ın merkeze bağlı Kuzova bölgesinde pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarının altından kalkamıyor. Bölgede olan 6 köye gelen 7 milyon 300 bin liralık elektrik faturasından dolayı çiftçiler dert yanıyor.

Pancar ekimi çiftçisi olan 2 çocuk annesi Nilay Balağ, daha önce 375 bin lira elektrik faturası geldiğini ve çok zor şartlarda borcunu ödeyebildiğini belirtti.

Balağ, “Yetkililer ne telefonlarımıza, ne mesajlarımıza cevap veriyor. Nisan ayından beri yaşadığımız mağduriyetleri yetkililere duyurmak için eylemler yapıyoruz ama maalesef hiçbiri verdikleri sözleri tutmadı” diye konuştu.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Nilay Balağ, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“Bu yıl pancar ekimi yaptık. Zaten iki üç yıldır ekiyoruz ancak bu yıl gelen elektrik faturalarından dolayı biz çok sıkıntı yaşadık. Benim 12 tane danam vardı elektrik faturamı ödemek için 7'sini sattım. İlk faturayı ödedikten sonra şimdi gelmiş bana 365 bin TL. Ben bu faturayı ödeyemeyeceğim şimdi de geri kalan danalarımı satsam bile kaldı ki ben bankadan traktör almışım traktörümü bile satsam şu an hem bankaya borçlu olacağım hem de elektrik faturasını ödeyemeyeceğim.

Biz çok büyük sıkıntı içerisindeyiz lütfen büyüklerimiz bizlere yardım etsinler. Bu elektrik faturasını vermeyelim demiyoruz. Lütfen yardım edin bize ve bunu uygun bir fiyata getirin biz ödemeye gene razıyız. Geçen ay sadece 4 günlük elektrik faturası kullandık 55 bin lira elektrik faturası geldi ve bu borcu ödemek için 7 danamı sattım geriye kalanla ise işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Traktörüm hâlâ bankaya rehinli traktörümü ve danalarımı da satsam bu faturaların altından kalkamayız.”