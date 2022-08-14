Mısır’da kilisede yangın: En az 41 kişi öldü

HABER MERKEZİ

Mısır Kıpti Kilisesi, Kahire'nin batısındaki söz konusu yangında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, yangında 41 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır resmi ajansı MENA ise yangında ilk belirlemelere göre 55 kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğunu duyurdu.

Yangının ayin esnasında, jeneratör patlaması nedeniyle çıktığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar yaptığı açıklamada, olay mahalline 30 ambulansın sevk edildiğini belirtti.

Abdulgaffar, 55 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve can kayıplarının sayısını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Giza ve Kahire'deki hastanelerde hazırlık durumunun yükseltildiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI SİSİ'DEN TALİMAT

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Giza vilayetindeki El-Munira Kilisesi'nde meydana gelen elim kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini" belirtti.

Sisi ayrıca, olayla ivedilikle ilgilenilmesi ve yaralılara tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatı verdiğini aktardı.