Rojhilatlı siyasetçinin öldürülmesi davasında karar: 3 kişiye idam cezası

ERBİL (K24)

Erbil’de görülen karar duruşması sonrası basına açıklamada bulunan dava avukatı Eyad Kakeyi, mahkemenin üç zanlıyı idam cezasına çarptırdığını, iki zanlıya da 5’er yıl hapis cezası verdiğini söyledi.

Kakeyi, “Zanlıları yakalayıp yargı karşısında çıkardığı için Kürdistan Bölgesi asayişi ve iç güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Mahkeme, üç zanlıya Irak Ceza Yasası’nın 406’ncı Maddesi doğrultusunda ceza verdi. Diğer iki zanlı da 207’nci Maddeye göre 5’er yıl hapis cezası verdi” dedi.

Karar itirazda bulunduklarını belirten Kakeyi, “Çünkü bu sıradan bir cinayet değil, suikasttır. Bu yüzden terör yasasına göre zanlıların cezalandırılmasını talep ettik. Mahkeme de diğer iki zanlının 406’ncı Maddeye göre cezalandırılmasına hükmetti” ifadelerini kullandı.

Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) kadrosu ve Peşmerge Komutanı Kadri Kadiri, Erbil’in Balisan kasabasına bağlı Hertel köyünde öldürülmüştü.

Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri, Kadiri’nin öldürülmesi olayıyla ilişkili kişileri kısa sürede yakalayarak yargı merciine teslim etmişti.