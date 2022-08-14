Politika

Ermenistan’da şiddetli patlama

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ermenistan
Ermenistan
dünya Ermenistan Erivan Patlama

HABER MERKEZİ

Erivan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde yaşanan şiddetli patlamanın hemen ardından büyük bir yangın çıkarken, yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralılar olduğunu ifade etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aravot gazetesinin aktardığına göre, Acil Durumlar Bakanlığı patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

Bakanlık sözcüsü açıklamasında, "Surmalu Alışveriş Merkezinde patlama oldu ve yangın çıktı, ön verilere göre kurbanlar var" ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv