Ermenistan’da şiddetli patlama

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Erivan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde yaşanan şiddetli patlamanın hemen ardından büyük bir yangın çıkarken, yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralılar olduğunu ifade etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aravot gazetesinin aktardığına göre, Acil Durumlar Bakanlığı patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

Bakanlık sözcüsü açıklamasında, "Surmalu Alışveriş Merkezinde patlama oldu ve yangın çıktı, ön verilere göre kurbanlar var" ifadelerini kullandı.