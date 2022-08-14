Kılıçdaroğlu: Helalleşme oy isteme değildir

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen Helalleşme Buluşması’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. O derin yaralar Türkiye’ye büyük zararla veriyor” dedi.

“HATA İNSANA MAHSUSTUR”

“Helalleşme sıradan bir çağrı değildir, oturup düşünmektir” diyen Kemal Kılıçdaroğlu “Ya kavga ettik bari barışmasını bilelim. Bunu yapabilirsek bu millete huzuru getirmiş olabiliriz. Kusurumuz, hatamız var daha önce de söyledim. Hata insana mahsustur. Bütün mesele aynı hatayı sürdürmemektir. Helalleşme aynı zamanda barışmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir” ifadelerini kullandı.

“BENİM HAKKIM SİZLERE HELAL OLSUN”

Helalleşmenin oy istemek olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Oturup konuşmak bize bakıp yeri geldiğinde sağlıklı ve tutarlı eleştiriler yapmak bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu buluşmanın büyük bir önemi var. Artık birlikte olmalıyız. Elbette farklı düşüneceğiz. Ama bunlar kavga nedeni olmamalı.

Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir.

Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz. Benim hakkım sizlere helal olsun.”