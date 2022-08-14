Politika

Zelenskiy: Rus askerlerini hedef alacağız

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ukrayna ordusunun, istihbaratı ve özel servisinin, Zaporijya'daki nükleer santrali vuran ya da bu santralden ateş açan Rus askerlerini hedef alacağını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Rus askerleri hedef Zaporijya Nükleer Santrali

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın nükleer santralde varlığını sürdürerek ve çevresini hedef alarak hem Ukrayna’ya hem de dünyaya şantaj uyguladığını söyledi.

Volodimir Zelenskiy,  nükleer santrale ateş açan ya da nükleer santralden ateş açan Rus askerlerinin hedef olacağını ifade etti.

“Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar” diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşmada nükleer santralde durumun "hızla kötüleşerek oldukça endişe verici bir noktaya geldiğini" belirtmişti.

Grossi, 5 Ağustos tarihinden bu yana nükleer santral bölgesine yönelik saldırılara değinerek "Bu kadar büyük bir nükleer tesise yakın bir bölgedeki bu askeri eylemler çok ciddi sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv