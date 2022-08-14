Zelenskiy: Rus askerlerini hedef alacağız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın nükleer santralde varlığını sürdürerek ve çevresini hedef alarak hem Ukrayna’ya hem de dünyaya şantaj uyguladığını söyledi.

Volodimir Zelenskiy, nükleer santrale ateş açan ya da nükleer santralden ateş açan Rus askerlerinin hedef olacağını ifade etti.

“Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar” diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşmada nükleer santralde durumun "hızla kötüleşerek oldukça endişe verici bir noktaya geldiğini" belirtmişti.

Grossi, 5 Ağustos tarihinden bu yana nükleer santral bölgesine yönelik saldırılara değinerek "Bu kadar büyük bir nükleer tesise yakın bir bölgedeki bu askeri eylemler çok ciddi sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.