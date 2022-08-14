ABD'den yeni adım: Senatörler heyeti Tayvan’ı ziyaret ediyor

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti ile tansiyonun yükseldiği Tayvan'a Washington'tan bir heyet daha gitti. Senatörlerden oluşan heyetin Tayvan'da üst düzey yetkililerle görüşeceği açıklandı.

Pelosi'nin ziyareti sonrası Tayvan çevresinde askeri varlığını artıran Çin, bölgedeki tatbikatlarını sürdürüyor.

Çin devlet kanalı, Güney Çin Denizi'nde gerçek mühimmat ile yapılan tatbikat görüntülerini yayınladı.

Çin ile Tayland'ın ortak düzenlediği "Falcon Strike" tatbikatının da başladığı bilgisi paylaşıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin tespit edildiğini duyurdu.

Çin'e ait uçakların 11'inin Tayvan Boğazı'ndaki hava ve deniz hattını geçtiği bilgisi paylaşıldı. Uçak ve gemilerin izlendiği vurgulandı.