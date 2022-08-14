Politika

Başkan Barzani ve Hadi Amiri: Taraflar adım atmalı

Başkan Barzani ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Irak’ta tarafların sorunların çözümüne yönelik adımlar atması gerektiğini vurguladı.
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Hadi Amiri ve Başkan Barzani
Hadi Amiri ve Başkan Barzani
kürdistan Başkan Barzani Hadi Amiri görüşme Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile Selahaddin’deki konutunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Irak'taki son gelişmeler ve siyasi sürecin önündeki engeller ele alındı.

Başkan Barzani ve Hadi Amiri, Irak’ta tarafların sorunları çözmeye yönelik adımlar atması ve siyasi krizin sona ermesi için çaba harcaması gerektiğinin altını çizdi.

Hadi Amiri dün de Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’yle bir araya gelerek, yeni cumhurbaşkanının seçilmesi ve hükümet kurma çalışmalarını görüşmüştü.

Irak’ta 2021 Ekim ayında yapılan genel seçimler sonrası halen yeni hükümet kurulabilmiş değil.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlılarının başlattığı gösteriler ise sürüyor.

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