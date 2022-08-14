Politika

Başbakan: Irak’ta anayasanın uygulanması tüm bileşenlerin yararına

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'yle görüşen Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ta anayasanın uygulanmasının tüm bileşenlerin yararına olduğunu vurguladı.
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Hadi Amiri ve Başbakan Mesrur Barzani
Hadi Amiri ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Hadi Amiri görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Irak'taki son durum ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ve liderliğinin Irak'ın siyasi denkleminde aktif bir role sahip olduğunu belirten Hadi Amiri, bundan dolayı Irak'ın tüm tarafları ve bileşenlerinin diyalog yolunu izlemesi ve Irak'ı bu tehlikeli durumdan kurtarmak için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani de Kürdistan Bölgesi’nin, Irak'ın tüm bileşenleri arasındaki birbirini kabul etme ve güvenin güçlendirilmesine dayalı her türlü müzakereye desteğini ifade etti.

Irak'ın bileşenlerinin, sorunların çözülmesinin temeli olabilecek birçok ortak çıkara sahip olduğunu belirten Başbakan, anayasanın uygulanmasının tüm bileşenlerin yararına olduğuna ve bunun Irak'ı kalkındırma yoluna sokacağına vurgu yaptı.

 

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