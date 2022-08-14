Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti

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Suriye uyruklu Abdullah Huriye ile Amir Elhacı, Birecik ilçesi kırsalındaki Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan 2 kişi için çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Huriye ile Elhacı'nın boğuldukları tespit edildi.

Huriye ve Elhacı'nın cansız bedenleri Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Kaynak: İHA)