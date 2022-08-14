Diyarbakır'da resmi araçla bir çocuğu ezen kaymakama atama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nde dikkat çeken bir isim yer aldı.

15 Temmuz 2022’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alkollü şekilde kullandığı resmi araçla, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklanan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atandı.

Sinanoğlu’nun yerine Gercüş Kaymakamı olarak ise Ağrı’nın Tutak ilçe Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.