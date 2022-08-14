Politika

Diyarbakır'da resmi araçla bir çocuğu ezen kaymakama atama

Diyarbakır Bismil’de alkollü kullandığı resmi araçla bir çocuğun ölümüne neden olan ve tutuklanan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandı.
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Server Sinanoğlu
Server Sinanoğlu
kürdistan Diyarbakır Kaymakam Server Sinanoğlu atama

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nde dikkat çeken bir isim yer aldı.

15 Temmuz 2022’de Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alkollü şekilde kullandığı resmi araçla, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklanan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atandı.

Sinanoğlu’nun yerine Gercüş Kaymakamı olarak ise Ağrı’nın Tutak ilçe Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

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