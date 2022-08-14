Ukrayna’dan ayrılan ilk tahıl yüklü gemi Lübnan yerine Suriye’ye yanaşacak

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Uydu alıcılarını kapalı tutan geminin konumunu iki kaynak Reuters haber ajansına doğruladı.

Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan 1 Ağustos'ta ayrılan Sierra Leone bandıralı Razoni adlı gemi, konumunun gizli kalması için uydu alıcıları kapalı olarak seyir halindeydi.

LÜBNANLI ALICI ÜRÜNÜ REDDETTİ

26 bin ton mısır yüklü geminin yaşadığı büyük bir ekonomik kriz nedeniyle nüfusunun yarısı gıda güvensizliği tehlikesi altındaki Lübnan'a gitmesi planlanıyordu. Ancak alıcının ürünün kalitesiyle ilgili endişeleri üzerine geminin 11 Ağustos'ta Mersin Limanı'na giderek demirlediği bildirldi.

Bir gün sonra yeniden yola çıktığında yine uygu alıcıları kapalı halde seyreden geminin konumuna ilişkin bilgi veren Tartus'taki iki kaynak, geminin pazar günü Suriye'nin kuzeybatısındaki limana yaklaştığını doğruladı.

Ukrayna daha önce Suriye'yi, şubat ayındaki işgal sonrası Rusların kendi ambarlarından çaldığını iddia ettiği tahılı ithal etmekle suçlamıştı. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

Ukrayna, doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyan Şam yönetimi ile diplomatik bağlarını kesmişti.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği'nin Reuters haber ajansına gönderdiği Ulaştırma Bakanlığı bildirisinde "Görevimiz limanları tahıl kargosu için yeniden açmaktı ve bu yapılmıştır" denildi ve geminin konumu ya da yükün varış yeriyle ilgili bilgi verilmedi.

Bildiride ayrıca, gemi ve yük Ukrayna limanlarından açıldıktan, özellikle de yabancı bir limandan ayrıldıktan sonra Ukrayna'nın sorumluluğu kalmadığı vurgulanıyor.

İLK BUĞDAY YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL'A VARDI

Öte yandan buğday yüklü ilk geminin bugün İstanbul'a vardığı bildirldi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Belize bandıralı 3 bin 500 ton buğday yüklü Sormovsky adlı geminin 12 Ağustos'ta Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket ettiğini açıklamıştı.

Tahıl anlaşması kapsamında son iki hafta içinde Ukrayna limanlarında 16 geminin hareket ettiği belirtiliyor.