Politika

Şam: İsrail Suriye’de çok sayıda noktayı füzelerle vurdu

İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerinde yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail’in düzenlediği saldırı ile Abu Afsa bölgesinde Suriye ordusuna ait hava savunma üssünü hedef aldığı, İran destekli milislerin genellikle bu üste bulunduğuna dikkat çekildi.

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