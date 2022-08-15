Politika

SpaceX onayı aldı: Pentagon için uzaya casus uydu fırlatacak

SpaceX’in, gizli casus uyduları fırlatmak için Falcon Heavy roketinde geri dönüştürülebilir güçlendiriciler kullanmak üzere Pentagon’un Uzay Kuvvetleri’nden onay aldığı bildirildi.
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ABD Pentagon SpaceX onay casus uydular

HABER MERKEZİ

Pentagon Uzay Kuvvetleri tarafından Bloomberg'e yapılan açıklamada, fırlatmaların Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma görevi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. İlk fırlatmanın Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu onay, ABD'nin gizli görevlerde kullanmak için geliştirdiği casus uyduları SpaceX'in taşıyacağı anlamına geliyor.

Dünyanın en güçlü fırlatma roketlerinden biri olan Falcon Heavy, temelde 3 adet Falcon 9 roketinden oluşuyor ve 27 motora sahip. SpaceX'e göre bu güç, 18 adet Boeing 747 uçağına eşdeğer.

Uzay Sistemleri Komutanlığı'ndaki Falcon bölümü şefi Walter Lauderdale, yaptığı açıklamada, Uzay Kuvvetlerinin GPS görevleri için 64 milyon dolardan fazla tasarruf sağladığını ve geçmişte yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketlerini kullanarak ekstra maliyetlerden kaçındığını söyledi.

Jeff Bezos’un da Blue Origin tarafından yapılan Vulcan roketi için benzer bir onay beklediği kaydedildi.

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