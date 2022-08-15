Koalisyon ortaklığıyla iki yeni Peşmerge tümeni kuruluyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre dün Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzer ile Uluslararası Koalisyon yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Peşmerge ve Koalisyon güçleri arasındaki komuta ve kontrol, iki yeni Peşmerge tümeninin kurulması, Peşmerge Bakanlığı ile Uluslararası Koalisyon’un danışma ekipleri arasındaki ilişki ile Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne yönelik lojistik desteği gibi konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Uzer’in, kurulacak iki tümen ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik gıda ve lojistik yardımıyla ilgili memnuniyetini ifade ettiği bildirildi.

Uzer, “Bu tür yardımlar sahada, Peşmerge Güçleri’nin kabiliyet düzeyini artırıyor” dedi.

Peşmerge Bakanlığı’nın yıllık eğitimleriyle ilgili de bilgi veren Korgeneral Uzer, “Koalisyon güçleri danışma ekiplerinin yardımıyla bu süreç başarılı bir şekilde tamamlanacaktır” ifadesini kullandı.

Peşmerge Güçleri ile Irak güvenlik güçleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve terörle mücadelede ortak operasyonların düzenlenmesi konularının da toplantıda ele alındığı kaydedildi.