İran’dan Salman Rüşdi’ye saldırıyla ilgili ilk açıklama

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında, Salman Rüşdi’nin bıçaklanmasıyla ilgili, “Saldırganla bir ilişkimiz olduğu iddialarını kesinlikle reddediyoruz” dedi.

Sözcü Kenani, “Hiç kimsenin, İran İslam Cumhuriyeti’ni suçlamaya hakkı yok” ifadesini kullandı.

“Saldırının tek sorumlusunun Rüşdi'nin kendisi ve destekçileri olduğunu” savunan Kenani, “İfade özgürlüğü, Salman Rüşdi'nin yazılarında dine hakaret etmesini mazur göstermez. Salman Rüşdi İslami değerlere hakaret ederek halkın öfkesini üzerine çekti ve 1,5 miyar Müslüman'ın kırmızı çizgilerini çiğnedi” diye konuştu.

SALMAN RÜŞDİ’YE SALDIRI

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenleyen 24 yaşındaki Hadi Matar'ın mahkeme tarafından atanan avukatı Nathaniel Barone basına verdiği demeçte, Matar’ın ün çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüs ve saldırı suçlamalarını reddettiğini ifade etti.

Matar'ın sosyal medya hesapları üzerinde yapılan ilk incelemede, Şii aşırılıkçılığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na sempati duyduğu tespit edildi fakat kesin bir bağlantı henüz bulunmadı.

Hint asıllı 75 yaşındaki İngiliz yazar Rüşdi'nin ölüm tehditleri almasına neden olan ve birçok Müslüman tarafından dine hakaret olarak görülen "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı İran'da 1988 yılından bu yana yasaklanmış durumda.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Rüşdi'nin Menajeri Andrew Wylie yaptığı açıklamada, yazarın solunum cihazından ayrıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirerek, “Solunum cihazından çıktı, bu yüzden iyileşmeye giden yol başladı. Uzun sürecek, yaraları ağır ama durumu iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı. Wylie, yazarın sağlık durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu dün solunum cihazına bağlanmış, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü ve bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklanmıştı.