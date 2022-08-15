Erbil - Prag seferleri başlıyor
ERBİL (K24)
Çekya’nın Erbil Başkonsolosu Karel Kortanek ile FlyErbil firması yetkilileri ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkonsolos Kortanek, yakın zamanda Erbil - Prag seferlerinin başlayacağını ve her pazartesi günü olacağını kaydetti.
Kortanek ayrıca, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına vize konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.
Çekya’nın başkenti Prag’a gitmek isteyen Kürdistan Bölgesi vatandaşları şimdiye kadar aktarmalı uçuşlarla gidebiliyordu.
Schengen bölgesinde bulunan Çekya’nın; Almanya, Avusturya, Polonya ve Slovakya’yla sınırı bulunuyor.