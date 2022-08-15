Politika

Erbil - Prag seferleri başlıyor

Başkent Erbil’den, Çekya’nın başkenti Prag’a doğrudan uçuşlar başlıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Erbil Prag Çekya

ERBİL (K24)

Çekya’nın Erbil Başkonsolosu Karel Kortanek ile FlyErbil firması yetkilileri ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkonsolos Kortanek, yakın zamanda Erbil - Prag seferlerinin başlayacağını ve her pazartesi günü olacağını kaydetti.

Kortanek ayrıca, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına vize konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

Çekya’nın başkenti Prag’a gitmek isteyen Kürdistan Bölgesi vatandaşları şimdiye kadar aktarmalı uçuşlarla gidebiliyordu.

Schengen bölgesinde bulunan Çekya’nın; Almanya, Avusturya, Polonya ve Slovakya’yla sınırı bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv