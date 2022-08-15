İstanbul şiddetli yağışa teslim: Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı

İSTANBUL (K24)

İstanbul'da haftanın ilk gününde beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmurun başladığı görüldü. Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.

AFAD'dan sel, yıldırım ve hortum uyarısı gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kapalı Çarşı, Unkapanı ve Mecidiyeköy'de yaşanan sıkışıklığa değinerek İstanbullulara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

İstanbul'da kent genelinde gökyüzünü kara bulutlar sararken, gün adeta geceye döndü. Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

Üsküdar’da ise yoğun yağış sonrası göle dönen cadde üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde bulunan İETT aracında seyahat eden 1 yolcu ise fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yoldaki su birikintisinde ilerleyen İETT otobüslerinin içi su doldu. Otobüslerdeki yolcular zor anlar yaşadı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

AFAD'dan kentteki yağışla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

İMAMOĞLU’NDAN UYARI: ÇIKMAYIN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaşanan şiddetli yağışa ilişkin konuştu. İstanbul'un ilçelerindeki son durumu aktaran İBB Başkanı, "İstanbul’un genelinde 50 kilo ile 100 kilogram ağırlığında bir yağış yaşadık. İstanbul’un güneybatısından Esenyurt hattına giriş yaşan bir yağış aksı söz konusu" dedi.

İmamoğlu, "Bakan verilen bilgiye göre yağışın öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar devam edeceği yönünde" diyerek vatandaşları, özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.