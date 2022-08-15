Suriye’de Uluslararası Koalisyon üssüne drone’larla saldırı

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Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye-Ürdün-Irak sınırı üçgenindeki Tanf Üssüne 2 drone ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Drone’lardan birinin imha edildiği diğerinin ise üssün içinde patladığı belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennan, yaptığı açıklamada, “Bu tür saldırılar sivil ve masum Suriye halkının hayatını tehlikeye atıyor. Güçlerimizi korumak için gerekli önlemleri alacağız” dedi.

Tanf Askeri Üssü, 2014 yılında DAİŞ’e karşı mücadele amacıyla kurulmuştu. Suriyeli muhalif gruplardan Magavir Es Sevra'nın üyeleri söz konusu üste kalıyor.

Daha önce de saldırılara maruz kalan üsse yönelik saldırıların İran’a bağlı milisler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Milislerin üsse 30 kilometre mesafedeki El-Alayaniye köyünde kaldıkları belirtiliyor.