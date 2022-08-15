Erdoğan: 2002'ye göre daha huzurlu bir Türkiye var

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“AK Parti olarak 21 sene önce milletimizin umudu olarak kurulmuş kutlu bir davanın günümüz deki temsilcileri olarak yola revan olmuştuk. Hamdolsun aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden bizi biz yapan kadim prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 senenin her anı, her günü mücadeleyle geçti. İlk günden itibaren vesayet odaklarından devlet içine çöreklenmiş çetelere, kimi medya organlarından karanlık lobilere, terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet ve memleket düşmanlarının hedefi olduk.”

“Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Devletin, siyasetin, bürokrasinin ve iş dünyasının kapılarını hangi kökene, bölgeye, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık. Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var.”

AK Parti’nin çalışmalarından söz eden Erdoğan, “Bugün eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, savunma sanayiinden teknolojiye her alanda tarih yazan, destan yazan, gıpta ile takip edilen bir Türkiye var. Bütün bunlar ayakları bu topraklara basan milletin değerleriyle barışık, ehil kadrolar elinde Türkiye'nin neleri başarabileceğinin işaretidir. Bunlar aynı zamanda yıllarca ötelenen kenarda tutulan sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin büyüklüğünün en somut göstergesidir. Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizindir, hepimizin eseridir” şeklinde konuştu.