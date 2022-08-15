Mahabad Milletvekili Mahmudzade’den Reisi hükümetine eleştiri

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İran Parlamentosu’daki Mahabad Milletvekili Celal Mahmudzade, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin vaat ve sloganlarının yüzde 70’inin yerine gelmediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Mahabad Milletvekili Celal Mahmudzade, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin seçim kampanyası ve kabinesini tanıtımı sırasında bir çok vaatte bulunduğunu kaydederek, bu vaatlerin yüzde 70’inin uygulanmadığını belirtti.

Ülkedeki ekonomik durumu eleştiren Mahmudzade, fiyatların geçtiğimiz yılın fiyatlarının üstüne çıkmamasının vaat edildiğini kaydederek, “İlaç fiyatlarının artmaması, her yıl 1 milyon kişiye iş imkanı ve 1 milyon konut yapılması vaat edildi, ancak bunların hiçbiri uygulanmadı” dedi.

Hükümet ile parlamento arasındaki ilişkiye değinen Mahmudzade, parlamentonun iktidara sarı kart gösterdiğini bildirerek, bakanlara verilen sarı kartın mesajının olduğunu ve hükümetin, parlamentonun programını uygulamadığını ifade etti.

Mahabad Milletvekili, hükümet ile parlamento arasındaki ilişkilerin her geçen gün zayıfladığını bildirdi.