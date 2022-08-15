‘Ukrayna ordusu Rus Wagner grubunun karargahını vurdu’

HABER MERKEZİ

Saldırıyı, Luhansk Valisi Serhiy Hayday ve çok sayıda Rusya yanlısı savaş muhabiri duyurdu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Hayday, Ukrayna güçlerinin tespit edilen Wagner karargahını vurduğunu ifade etti.

Ukrayna'da günlük yayımlanan Ukrayna Pravda gazetesi de Rus gazeteci Sergey Sreda'nın, 8 Ağustos'ta Telegram'da paylaştığı bir mesajla Wagner üssünün yerini belirlediğini bildirdi.

Rus gazeteci üsse yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaşmıştı ve bunlardan birindeki bir işaretten, buranın Popasna'daki Mironovskaya 12 numara olduğu anlaşılıyordu. Gazeteci paylaşımını daha sonra kaldırdıysa da ekran görüntüsü internette yayılmıştı.

Telegram’dan açıklama yapan Kotenok adıyla çalışan bir başka Rusya yanlısı savaş muhabiri ise şu ifadeleri kullandı: "Popasna'daki Wagner üslerinden biri vuruldu. Donbas'daki kaynaklarımız bunu doğruluyor. Muhtemelen HIMARS. Ukrayna kaynakları Prigojin'in öldüğünü bildiriyor, biz bunu doğrulamıyoruz."

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

BBC’ye göre Topçu ateşi sonucunda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz bilinmiyor.

Saldırının yol açtığı yıkımı gösterdiği söylenen görüntüler ise Telegram mesaj uygulaması üzerinden paylaşıldı.

Rus paralı asker şirketi Wagner daha önce savaş suçları işlemekle suçlanmıştı.

Gruba bağlı paralı askerler 2014 yılında Kırım ve Ukrayna'nın Donbas bölgesinde konuşlandırılmıştı.

Wagner birlikleri ayrıca Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de gönderilmişti.

Wagner bir özel askeri şirket olarak tanınıyor ama Batılı uzmanlar bu şirkete bağlı güçlerin Moskova'nın çıkarları doğrultusunda devlet destekli milisler olarak kullanıldığını söylüyor.