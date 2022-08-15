Norveç'ten Avrupa'ya doğalgaz desteği

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Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın, Rusya'dan sonra en büyük ikinci doğalgaz tedarikçisi olan Norveç, önümüzdeki aylarda daha fazla doğalgaz ihraç ederek, Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olmak istiyor. Ancak halihazırda Almanya'da tüketilen doğalgazın yüzde 30'undan fazlasını sunan Norveç'in, ihraç kapasitesini artırarak kendi sınırlarını da zorladığı ifade ediliyor.

2022 yılının ilk dört ayında Almanya'ya 15 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapan Norveç, 2021 yılının aynı dönemine göre ihracatını iki katından fazlasına çıkarmış oldu. Bu sayede eksik kalan Rus doğalgazının bir bölümünü telafi eden Norveç'in, kendi doğalgazını ihraç etmek için kullandığı yedi boru hattından üçü Almanya topraklarından geçiyor.

Bugünlerde AB'ye, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek miktarda doğalgaz sevkiyatı yapan Norveç Enerji Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından üç büyük deniz üstü (Offshore) doğalgaz çıkarma tesisinin ruhsatını, daha fazla doğalgaz çıkarılacak şekilde güncelledi. Bu nedenle ülkedeki doğalgaz çıkarma kapasitesinin en üst sınırına gelindiği bildiriliyor.

Ukrayna-Rusya savaşının ardından artan enerji fiyatları, halihazırda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Norveç'e rekor düzeyde gelir sağlıyor. Ülkenin en büyük enerji devlerinden Equinor şirketinin yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine oranla üç kattan fazla artarak; 1,9 milyar eurodan, 6,6 milyar euroya yükseldi.

NORDİK ÜLKELERİNİN GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelen Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda (Nordik ülkeleri) başbakanları, şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşı deneyiminden yola çıkarak güvenlik ve savunma konularında, gelecekte daha sıkı bir işbirliğine gitmeyi görüşüyor.

Ev sahibi Norveç'in Başbakanı Jonas Gahr Store, konuk mevkidaşları ile yaptığı toplantının ardından, “Nordik işbirliğinin bu zor zamanlarda her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Beş ülkenin hükümet başkanlarının, kendi dışişleri ve savunma bakanlarını, güvenlik siyaseti alanında ülkeler arasındaki tüm kalemleri gözden geçirme ile görevlendireceğini belirten Store, amaçlarının "Ortak çıkarların ne denli maksimize edilebileceğini görmek" olduğunu ifade etti. (Kaynak: DW)