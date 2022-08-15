Ankara’da şiddetli fırtına ve sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara’da aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak sonucu bazı alt geçit ve yollar ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.

Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.

Fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, bazı bina ve iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.

Bu arada, Altındağ Örnek Mahallesi İçli Sokak'taki bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Valisi Vasi Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir" bilgisini paylaştı.

Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi nedeniyle yaralanan Taha Öztürk hastanede hayatını kaybetti, bir başka stajyer mühendis Emre Çetin ile stajyer mimar Ege Kıratlı ise tedavi altına alındı.