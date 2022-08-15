KDP: Herkes çözüme doğru adım atmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kuruluşu ve Başkan Mesud Barzani’nin doğumunun 76’ncı dolayısıyla yayınlanan mesajda, KDP’nin barış, çözüm ve birliktelikten yana olduğu kaydedilerek, hep birlikte çözüm için adım atılması gerektiği belirtildi.

76’ncı kuruluş yıldönümü ve Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü dolayısıyla KDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Ağustos’un büyük bir gün olduğu kaydedilerek, bugünde KDP’nin kurulduğu ve Başkan Barzani’nin doğduğu bildirildi.

Açıklamda, KDP’nin ölümsüz lideri Mela Mustafa Barzani’nin dünya görüşü doğrultusunda, kurulduğu günden bugüne barış, özgülük, demokrasi ve dinlerin ve halkların barışçıl birlikte yaşamı için çalıştığı vurgulanarak, bunun toplumsal, kültürel, ekonomik gelişim ve vatandaşlara en iyi yaşamı sunmak için olduğu ifade edildi.

Bölgenin yanı sıra Irak ve Kürdistan’ın hassas bir dönemden geçtiğinin kaydedildiği açıklamada, siyasi krizlerin arttığı ve hep birlikte çözüme yönelinmesi ve yüksek çıkarların gözetilmesi gerektiği bildirildi.

KDP’nin her zaman barış, çözüm ve iç birlikten yana olduğunun kaydedildiği açıklamada, Bağdat ile anayasal çözümün esas alındığı belirtildi.