Trump: FBI baskında 3 pasaportumu çaldı

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Malikanesine FBI tarafından baskın düzenlenen eski ABD Başkanı Trump, arama sırasında 3 tane pasaportunun çalındığını iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından yapılan baskın sırasında 3 tane pasaportunun çalındığını iddia etti.

Trump, Twitter'da sansürlenmesinin ardından kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda "Mar-a-Lago'daki FBI baskını sırasında, diğer her şeyle birlikte birinin süresi bitmiş üç pasaportumu çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

FBI ajanları, Casusluk Yasası kapsamında savunma bilgilerinin toplanması, iletilmesi veya kaybedilmesini içeren üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırmak için Trump’ın Florida'daki malikanesine baskın düzenlemişti. Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında 11 set “çok gizli” mühürlü belgeye el konulduğu açıklanmıştı.

Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca, ülkenin en önemli sırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarların zarar göreceği belirtilen "hassas bölümlere ayrılmış bilgiler"e ait belgelerin ve bazı Başkanlık kayıtlarının yer alması dikkat çekmişti.