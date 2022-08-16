İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin km koşulu getirildi

HABER MERKEZİ

İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin km şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile 2. el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç satamayacaklar.

Yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.