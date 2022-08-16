ABD’li senatörlerden Blinken’e Kürdistan Bölgesi için çağrı

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez ve komisyonun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Jim Risch mektupta, Joe Biden yönetimini, enerji şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’nin enerji sektörüne erişimini koruyarak, ABD ve Irak arasındaki ortak enerji çıkarları üzerinde diyalog ve temaslar yürütmeye çağırdı.

Blinken’e dün gönderdikleri mektupta iki kıdemli senatör, İran ve taşeron güçlere ait milis saldırılarının yanı sıra, Irak merkezi hükümetiyle Kürdistan Bölgesi arasında süren anayasal anlaşmazlıkların yarattığı olumsuz sonuçların altını çizdi.

Senatörler Menendez ve Risch, Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin doğal kaynaklarla ilgili yaşadıkları bu ihtilafların Irak’ın yabancı yatırım iklimine de zarar verici etkilerinin olduğunu vurguladı.

Irak’ın enerji alanındaki bağımsızlığı ve ekonomik kalkınmasına karşı artan tehditlere işaret eden senatörler Blinken’e hitaben, “Sizi, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik istikrarını muhafaza etmek için Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetiyle derhal üst seviyede temaslar kurmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Menendez ve Risch, Irak Federal Anayasa Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve doğalgaz yasasıyla ilgili son kararı dahil, son dönemdeki mahkeme kararlarının, bölgede faaliyet gösteren Amerikan enerji şirketlerinin aleyhine olacak şekilde uygulanıyor olmasından kaygı duyduklarını dile getirdi.

Irak Anayasa Mahkemesi bu yılın ilk aylarında aldığı kararda, Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol ve doğalgaz sahalarını yönetme yetkisinin Bağdat’taki Petrol Bakanlığı’na verilmesine hükmetmişti. Karar Kürdistan Bölgesi’nden sert tepki almıştı.

Mektupta, "Bir yandan mahkeme kararına ve daha geniş kapsamlı anayasal anlaşmazlığa uzun vadede uygulanabilir bir çözümün takipçisi olurken, diğer yandan da ABD firmalarının kısa vadede Kürdistan Bölgesi ve federal Irak hükümetinin yasalarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayacak bir çözüm görmeyi umuyoruz" denildi.

İki senatör mektupta ayrıca, ABD yönetiminin, Başkan Joe Biden’ın Irak Başbakanı Mustafa Kazimi son yaptığı görüşmeden faydalanmaya çalışması ve Irak’ta hükümet kurma krizi devam ederken bile üst düzeyde temasları sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.