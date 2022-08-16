Politika

AK Parti’den Suriye ile ‘direkt diyalog’ mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin doğrudan hale gelebileceğini ve ilişki seviyesinin yükselebileceğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Hayati Yazıcı
Hayati Yazıcı
türkiye hayati yazıcı AK Parti Suriye

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir" açıklamasına dair konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin direkt hale gelebileceğini açıkladı.

NTV'nin canlı yayınına katılan Yazıcı, Şam yönetimi ile diyalog kanalının açık olduğu mesajını verdi.

Yazıcı, konuya dair şöyle konuştu:

"Ben hep şuna inandım; bir çekişme kurumlar arasında da olabilir, aileler arasında da olabilir, uluslararası ölçekte de olabilir. Özellikle uluslararası ölçekte olan ilişkiler açısından söylüyorum; çekişme, ihtilaf olması halinde bunu çözecek olan en önemli anahtar diyalogdur, diyalog kanalını direkt ya da en direkt açık tutmaktır. Dolayısıyla en direkt olarak sürdürülen bu ilişkilerin direkt hale gelmesi, seviyesinin de yükselmesi inşallah yaşadığımız ve çok bedeller ödemek zorunda kalan insanlar açısından da bu süreç inşallah sona erer, bedelleriyle birlikte. Bunu çok doğru bir yaklaşım olarak görüyorum, Sayın Bahçeli de bunu ifade etmiş."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv