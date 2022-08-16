AK Parti’den Suriye ile ‘direkt diyalog’ mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir" açıklamasına dair konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile olan ikili ilişkilerin direkt hale gelebileceğini açıkladı.

NTV'nin canlı yayınına katılan Yazıcı, Şam yönetimi ile diyalog kanalının açık olduğu mesajını verdi.

Yazıcı, konuya dair şöyle konuştu:

"Ben hep şuna inandım; bir çekişme kurumlar arasında da olabilir, aileler arasında da olabilir, uluslararası ölçekte de olabilir. Özellikle uluslararası ölçekte olan ilişkiler açısından söylüyorum; çekişme, ihtilaf olması halinde bunu çözecek olan en önemli anahtar diyalogdur, diyalog kanalını direkt ya da en direkt açık tutmaktır. Dolayısıyla en direkt olarak sürdürülen bu ilişkilerin direkt hale gelmesi, seviyesinin de yükselmesi inşallah yaşadığımız ve çok bedeller ödemek zorunda kalan insanlar açısından da bu süreç inşallah sona erer, bedelleriyle birlikte. Bunu çok doğru bir yaklaşım olarak görüyorum, Sayın Bahçeli de bunu ifade etmiş."