Türkiye’de haftalık coronavirüs verileri açıklandı

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Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımlandı.

Yayımlanan haftalık coronavirüs tablosuna göre, 380 kişi hayatını kaybetti, 232 bin 253 vakası tespit edildi, 447 bin 132 kişinin de tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre coronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 528 bin 070 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 058’e ulaştı.

Bakanlık tarafından yayınlanan 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosuna göre; 406 bin 322 kişide coronavirüs tespit edilmiş, 337 kişi hayatını kaybetmişti.