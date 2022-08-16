Spor

Liverpool yine puan kaybetti

Sezonun ilk haftasında Fulham ile berabere kalan Liverpool, taraftarı önünde Crystal Palace maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Liverpool Crystal Palace Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Liverpool, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezon şampiyonluğu bir puanla Manchester City’ye kaptıran Liverpool, Crystal Palace’ı konuk etti.

Karşılaşma, Crystal Palace’tan Zaha’nın 32 ve Liverpool’dan Diaz’ın 61. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool’un Uruguaylı forvet oyuncusu Darwin Nunez, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Liverpool, 2 puanla 12’nci, Crystal Palace ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv