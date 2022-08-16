Başbakan: KDP her zaman ön cephede Kürdistan’ın şanını korumuştur

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 76’ncı yıldönümü ve Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan, “KDP’nin 76’ncı kuruluş yıldönümü ve Saygıdeğer Başkan Barzani’nin doğum günü vesilesiyle, Başkan Barzani, partinin liderliği, üye, taraftar ve dostlarını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman olduğu gibi öncülük ve ilerlemedeki rolüne devam etmesini diliyorum” dedi.

KDP’nin toplumsal ve Kürdistani bir hareket olarak 76 yıldır durmaksızın Kürdistan özgürlük mücadelesine öncülük ettiğini vurgulayan Başbakan, “KDP, Kürdistan halkının milli haklarını ve kazanımlarının korunması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“KDP tarihindeki tüm zorlu süreçlere, düşmanların tehdit ve planlarına rağmen birkaç dakikalığına bile Kürdistan halkının haklarından taviz vermemiştir, vermiyor” diyen Başbakan, şöyle devam etti:

“Ne zaman Kürdistan’a yönelik bir tehdit baş gösterse, KDP, Kürdistan’ın şanını korumak için her zaman olduğu gibi ön cephede yer almıştır. KDP’nin üyeleri, milli bir güce, ön cephelerde kahraman Peşmergelerle birlikte vatan savunması yapan ve Kürdistan’ın şanını yüceltmek için mücadele eden bir liderliğe ve Başkan’a sahip oldukları için gururludurlar.”

KDP’nin bileşenlerin haklarını korumasına da vurgu yapan Başbakan, “Kürdistani bir parti olarak KDP’nin başarılarla dolu tarihindeki bir başka gurur da Kürdistan’da insan haklarını, dinsel ve etnik bileşenlerin haklarını korumuş olmasıdır. KDP, Kürdistan’daki tüm sınıfların haklarını korumasının yanı sıra, Kürdistan’da hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün gelişmesi için çaba harcamıştır” dedi.

Başbakan mesajının sonunda, “KDP’nin kuruluş yıldönümünde partinin kurucusu ve ulusal önderimiz Ölümsüz Mustafa Barzani, her zaman yaşayacak olan Kak İdris (Barzani) ve tüm Kürdistan şehitlerine selam olsun” ifadelerini kullandı.