Neçirvan Barzani: KDP, Kürdistan halkının umutlarını siyasi bir kurtuluş programına dönüştürdü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, KDP’nin 76’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, “Kürdistan Demokrat Partisi’nin 76’ncı kuruluş yıldönümünde Sayın Başkan Mesud Barzani, Politbüro, liderlik ve KDP’nin tüm organları, onurlu şehit aileleri, kahraman Peşmergeleri, KDP kadroları, üyeleri, taraftarları, gönül verenleri, tabanı ve Kürdistan halkını en içten şekilde kutluyorum” diyen Neçirvan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin kuruluşunu kutlamak; önemli bir direniş tarihini, devrimci ve çağdaş bir direnişi, Kürdistan halkının mücadelesini ve ödediği bedelleri yüceltmektir ki KDP öncülüğünde ve bayrağı altında, özgürlük ve kurtuluş için mücadele edilmiş ve bedel verilmiştir.

Kürdistan Demokrat Partisi tarihsel bir gereklilik olarak zor günlerde, Ölümsüz Barzani liderliğinde Kürdistan’ın bir grup devrimcisi tarafından kuruldu, Kürdistan halkının hayalleri, arzuları ve umutlarını siyasi bir kurtuluş programına dönüştürdü ve Kürdistan halkının tüm sınıfları ile bileşenlerinin bir araya getirdi.”

KDP’nin, daima barışçıl ve demokrat bir ulusal inancın taşıyıcısı olduğunu ve uzun yılların tecrübesinin de bunun doğruluğunu ispatladığını belirten Neçirvan Barzani, toplumsal barış, bileşenlerin haklarının savunulması, hoşgörü ve birliktelik kültürünün, KDP’nin değişmez inancı olduğunu ve bu uğurda bedeller ödendiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, tehditlere karşı anayasal kazanımların korunması ve daha iyi bir geleceğe adım atılması konusundan bugün her zamankinden daha çok siyasi taraflar ile bileşenlerin birlikteliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Iraklı tarafların da ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması için destek olması gerektiğini kaydetti.