Politika

El-Hekim’den Başkan Barzani’ye: KDP, Irak'ın eski diktatörlük sistemine karşı durdu

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Başkan Barzani’ye gönderdiği mesajda siyasi tarafların Irak'ı bu durumdan kurtarmak için ulusal diyalog çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini belirtti.
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Ammar el-Hekim ve Başkan Barzani (Arşiv)
Ammar el-Hekim ve Başkan Barzani (Arşiv)
kürdistan Ammar el-Hekim Başkan Barzani mesaj KDP

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 76’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Mesud Barzani’ye bir mesaj gönderdi.

KDP’nin Irak’ta diktatörlüğün yıkılmasındaki rolüne vurgu yapan Ammar el-Hekim, “KDP'nin kuruluş yıldönümünde, Sayın Mesud Barzani'yi, partinin kadro ve destekçilerini kutluyorum. KDP, Irak'ın eski diktatörlük sistemine karşı durdu ve diğer siyasi taraflarla birlikte Irak'ı yeniden kurdu" dedi.

Mesajında Irak’taki siyasi duruma da değinen Hikmet Hareketi lideri el-Hekim, tüm tarafların Irak'ı bu durumdan kurtarmak için ulusal diyalog çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade etti.

El-Hekim, krizin aşılması için anayasanın uygulanması gerektiğinin de altını çizdi.

KDP’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle Irak siyasi taraflar Başkan Barzani ve KDP üyelerine yönelik tebrik mesajları yayımlıyor.

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